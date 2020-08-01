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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة

منطقة عسير
مدني جازان يجدد تحذيراته من استمرار مخاطر التقلبات الجوية ويهيب بإتباع إرشادات السلامة

مدني جازان يجدد تحذيراته من استمرار مخاطر التقلبات الجوية ويهيب بإتباع إرشادات السلامة

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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=890452
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.
وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.
وأكد على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتاً النظر إلى أن مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

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