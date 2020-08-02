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التأهيل الشامل بالوجه يعايد نزلاء المركز

التأهيل الشامل بالوجه يعايد نزلاء المركز

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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة

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التأهيل الشامل بالوجه يعايد نزلاء المركز

التأهيل الشامل بالوجه يعايد نزلاء المركز
http://almnatiq.net/?p=890454
في أجواء فرحة عيد الأضحى المبارك تتزين زوايا و أركان مركز التأهيل الشامل في محافظة الوجه بالشراكة مع فريق الوجه التطوعي احتفال بنزلاء المركز.
وضم الاحتفال العديد من الفعاليات والأنشطة المقدمة للنزلاء؛ بهدف إدخال السرور والبهجة على أنفسهم، حيث أقيم حفل معايدة في هذه المركز وشارك فريق الوجه التطوعي النزلاء فرحتهم بالعيد، وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم لإدخال الفرح والسرور وتم تكريم بعض العمالة المتميزة بعملها وذلك من باب التشجيع لهم.
 و أوضح مدير مركز التأهيل الشامل الاستاذ نايف الشريف  بأن المركز يحرص كل الحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذ البرامج الاجتماعية و الترفيهية في المناسبات والاعياد بهدف نشر البهجة والبسمة و اشراكهم بالمجتمع اضافة الى التنسيق مع عائلاتهم وذويهم
وبين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي، أن الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك مع النزلاء يأتي ضمن الاهتمام بهذه الفئة الغالية، ولطرح كل ما يقدم لهذه الفئة من خدمات في ظل دعم ورعاية واهتمام الحكومة الرشيدة – أيدها الله -، معربًا عن شكره لمنسوبي مركز التأهيل الشامل بالمحافظة على جهودهم الفعالة، وللداعمين المشاركين .

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