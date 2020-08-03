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3013 مراجعاً لمركز الفحص الموسع “تأكد” بمدينة تبوك

3013 مراجعاً لمركز الفحص الموسع “تأكد” بمدينة تبوك

منطقة تبوك
التأهيل الشامل بالوجه يعايد نزلاء المركز

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3013 مراجعاً لمركز الفحص الموسع “تأكد” بمدينة تبوك

3013 مراجعاً لمركز الفحص الموسع “تأكد” بمدينة تبوك
http://almnatiq.net/?p=890459
المناطق - تبوك
يواصل مركز “تأكد” تقديم خدماته في مدينة تبوك لفحص فيروس كورونا كوفيد19 من داخل المركبات للراغبين في التأكد من سلامتهم للذين لا يشكون أعراضًا أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.
وأضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك بأنه أجري فحص ل 3013 مراجعا للمركز بتبوك منذ افتتاحه.
وبينت أن المركز يهدف إلى استقبال المواطنين والمقيمين الذين لا يوجد لديهم أعراض ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”
وأخذ عينات الفحص عبر الحلق خلال بضع دقائق عبر مسارين دون الحاجة لمغادرة المستفيد مركبته.
وأكدت صحة تبوك أن المركز يعمل وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الوزارة وتقوم عليه طواقم طبية وإدارية مدربة ومؤهلة.

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