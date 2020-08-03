الذهب يقترب من مستوى 2000 دولار للأونصة

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقتربة من مستوى قياسي جديد عند 2000 دولار للأونصة، وذلك في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

و، جرى تداول العقود الآجلة للذهب عند مستوى 1993.9 دولار للأونصة، بارتفاع مقداره 8 دولارات للأونصة عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الفورية للذهب عند مستوى 1679.20 دولار للأونصة، بارتفاع مقداره 92 سنتا للأونصة عن سعر التسوية السابق.

أما عقود الفضة الآجلة فقد استقرت عند 24.43 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 21 سنتا عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته بيانات موقع “بلومبرغ”.

وجاء ارتفاع الذهب في ظل ضعف الدولار، إلى جانب مخاوف اقتصادية من موجة ثانية من جائحة كورونا.