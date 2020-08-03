احدث الأخبار

مدني مكة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية
منطقة مكة المكرمة
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا
أبرز المواد
 أكثر من 40 ألف أضحية تستقبلها مسالخ الشرقية خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى 1441هـ
المنطقة الشرقية
 بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 80 مخالف يمارسون الذبح العشوائي
المنطقة الشرقية
 مسلخ القطيف يستقبل 4700 آلاف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 “الصحة” : أكثر من 153 ألف زيارة لفرق الالتزام للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى لدى المؤسسات الصحية
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن تسجيل 1258 إصابة ,1972 حالة تعافٍ جديدة من “كورونا”
أبرز المواد
 شركة بريطانية تتطلع إلى تعدين كويكب بقيمة 13 تريليون دولار بحلول عام 2027
منوعات
 تعليم تبوك يدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر برنامج نور
منطقة تبوك
 الذهب يقترب من مستوى 2000 دولار للأونصة
أبرز المواد
 النفط يهبط وسط مخاوف من زيادة في المعروض
أبرز المواد
 أفغانستان.. أكثر من 20 قتيلا وفرار جماعي من سجن إثر هجوم لـ”داعش”
أبرز المواد
مدني مكة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

مدني مكة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

منطقة مكة المكرمة
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا

أبرز المواد
أكثر من 40 ألف أضحية تستقبلها مسالخ الشرقية خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى 1441هـ

أكثر من 40 ألف أضحية تستقبلها مسالخ الشرقية خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى 1441هـ

المنطقة الشرقية
بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 80 مخالف يمارسون الذبح العشوائي

بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 80 مخالف يمارسون الذبح العشوائي

المنطقة الشرقية

تعليم تبوك يدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر برنامج نور

تعليم تبوك يدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر برنامج نور
http://almnatiq.net/?p=890516
المناطق- تبوك- فايز السميري:

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدارس المنطقة الحكومية إلى المبادرة لتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي التي توفرها شركة تطوير الخدمات التعليمية بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1442 هـ عبر برنامج نور .
وكشفت الشركة عن تخصيص 11 قناة لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستفيدين من الخدمة، ومنها استقبال الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني، (8001231000) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).

روابط ذات صلة

مسالخ تبوك تستقبل خلال يومي العيد أكثر من 8700 أضحية وسط أدق التدابير الوقائية

مسالخ تبوك تستقبل خلال يومي العيد أكثر من 8700 أضحية وسط أدق التدابير الوقائية
3013 مراجعاً لمركز الفحص الموسع “تأكد” بمدينة تبوك

3013 مراجعاً لمركز الفحص الموسع “تأكد” بمدينة تبوك
التأهيل الشامل بالوجه يعايد نزلاء المركز

التأهيل الشامل بالوجه يعايد نزلاء المركز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*