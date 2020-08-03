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مسلخ القطيف يستقبل 4700 آلاف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

مسلخ القطيف يستقبل 4700 آلاف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=890529
القطيف - المناطق

استقبل مسلخ محافظة القطيف في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من (4700) ذبيحة، وذلك وفق الخطة التي وضعتها البلدية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن العمل تميز في مسلخ القطيف بالسلاسة والانسيابية، مبيناً أن المسلخ استقبل خلال أيام العيد الثلاثة (4742) ذبيحة وأضحية، كما تم استبعاد 14 ذبيحة بسبب الوفاة قبل الذبح.

وأبان أن الاستعداد المبكر، والتنسيق الجيد مع المشغل، أسفر عن انسيابية العمل في المسلخ، وذلك وفقا لخطة العمل التي وضعتها البلدية لاستقبال الأضاحي بالمسلخ، واشتملت على تأكيد وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد، وشملت تفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، ويندرج هذا العمل ضمن جهود البلدية من أجل حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي”.

وأكد أن الخطة حققت هدفها من خلال تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أوقات قياسية، من الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية، مع الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

يشار إلى أن البلدية هيأت المسلخ «نقطة الذبح الواقعة بغرب بلدة الأوجام» لاستقبال الأعداد المتوقعة من الأضاحي، وتجهيزه بـ38 جزاراً و34 عاملا، و10 من الفنيين، و4 من الأطباء البيطريين المشرفين على المسلخ للكشف على الذبائح، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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