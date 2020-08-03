بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 80 مخالف يمارسون الذبح العشوائي

الدمام - المناطق

أكد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن إدارة الأسواق تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط 87 مخالفا من العمالة الوافدة، يقومون بممارسة الذبح العشوائي، في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار القحطاني إلى أن عمليات الذبح العشوائي كانت تتم في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات ملوثة للذبح وغير صالحة للاستخدام، ودون الفحص الطبي للذبيحة، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة.

وقال المهندس فيصل القحطاني أن البلدية ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات مع إحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأكد استمرار الجولات الرقابية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، حرصًا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة.

وأشار القحطاني أن كمية الذبائح خلال أيام العيد في المسلخ الموقت والمطبخ المرخص له بذبح وفق الضوابط والاشتراطات الصحية بلغ لـ 453 ذبيحة

و دعا القحطاني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم؛ عبر مركز ٩٤٠ وذلك لسلامة أضاحيهم وضمان خلوها من الأمراض؛ وذلك بذبحها في المسالخ المرخصة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم