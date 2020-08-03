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أكثر من 40 ألف أضحية تستقبلها مسالخ الشرقية خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى 1441هـ

أكثر من 40 ألف أضحية تستقبلها مسالخ الشرقية خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى 1441هـ

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بلدية غرب الدمام: ضبط أكثر من 80 مخالف يمارسون الذبح العشوائي

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أكثر من 40 ألف أضحية تستقبلها مسالخ الشرقية خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى 1441هـ

أكثر من 40 ألف أضحية تستقبلها مسالخ الشرقية خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=890539
الدمام - المناطق

استقبلت مسالخ الشرقية المركزية والمسالخ المبتكرة، إضافة إلى المطابخ المصرح لها بالذبح، 40089 أضحية خلال الثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث سجل اليوم الثالث من العيد ذبح ١١410 أضحية.
وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: بأن الأمانة قامت بعمل جولات رقابية استهدفت المسالخ والمطابخ في المنطقة، للتأكد من تطبيق تلك المسالخ للبروتوكولات الوقائية في عملية الذبح، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأكد الصفيان بأن الأمانة قامت بتكليف عدد من الفرق الميدانية لفحص الأضاحي والتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المسالخ والمطابخ بشكل مستمر.

وأبان محمد الصفيان بأن الأمانة من خلال الفرق الميدانية تحرص على تقديم أفضل معايير الجودة والفحص الدقيق في موسم العيد للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمتسوقين وتوفير بيئة آمنة للجميع.

وأشار الصفيان إلى أن الجهود التي قدمتها الفرق الميدانية، بالإضافة إلى رؤساء البلديات والإدارات المعنية، قد نتج عنها تحقيق الهدف المنشود له من خلال خدمة المستفيدين بالشكل المطلوب وسلامة الأضاحي في ظل الاقبال الملحوظ الذي شهدته المسالخ الثلاثة أيام من العيد.

وقال محمد الصفيان بأن خدمة بقديم التصاريح للمستفيدين إلكترونيا التي قدمتها الأمانة تحت شعار “سهلناها عليك ” حققت النجاح من خلال عدد التصاريح الصادرة عبر بوابة الأمانة الرقمية وسهولة طريقة التقديم عليها من قبل المستفيدين، وتعمل الأمانة على تطوير هذه الخدمة تسهيلا للمستفيدين وخدمتهم من خلال الخدمات الإلكترونية.

وثمن المتحدث الرسمي دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج عيد الأضحى والذي كان لهم دورا بارزا في تنظيم ومرونة أعمال المسالخ وحركة السيارات، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح خطة عمل المسالخ، هذا بالإضافة الى الكادر البشري والمعدات والاليات التي وفرتها الأمانة لهذا الشأن، مؤكدا بأن الأمانة تحرص على تكثيف جهودها في تقديم الخدمات للمستفيدين وتوفير البيئة السليمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

ونوه المتحدث الرسمي بأن الأمانة تقدم مجموعة من النشرات التوعوية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ليستفيد منها المواطن والمقيم في المنطقة، مؤكدا بأنه في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار يتم التواصل عبر مركز ٩٤٠.

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