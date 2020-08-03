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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا

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هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=890546

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز ، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه – أيده الله-.
وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.

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