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مدني مكة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

مدني مكة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

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مدني مكة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

مدني مكة تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية
http://almnatiq.net/?p=890549
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ، إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام ، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
‏‎ وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتدني مدى الرؤية ، وذلك على كل من المحافظات التالية: الطائف – أضم – ميسان – الكامل والعرضيات بدءاً من الساعة (12:00) إلى الساعة (22:00) ليوم الاثنين الموافق ١٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ .
وأشار القرني إلى وجود إنذار برياح نشطه وسحب رعدية على محافظتي الليث والقنفذة من الساعة (17:00) إلى الساعة (23:00) ليوم الاثنين الموافق ١٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ ، داعيا إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
‏ ‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار ، والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم ، متمنين السلامة للجميع.

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