المشرف العام على الشؤون الإسعافية بالهيئة يزور عمليات الهلال الأحمر بالجوف

المناطق - الجوف

قام سعادة المشرف العام على الشؤون الاسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور أحمد بن عبد الله السلامة بعد عصر اليوم الاثنين بزيارة لفرع الهيئة بمنطقة الجوف .

وتمثلت زيارة سعادته على تفقد سير العمل بغرفة العمليات ونقل معايدته ومعايدة معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم لمنسوبيها ومنسوبي المراكز الاسعافية وجميع موظفي الفرع كافة .

وكان في استقبال سعادته بمقر الفرع في مدينة سكاكا سعادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور تيمور بن شكر الله جان والمساعد للشؤون الاسعافية الاستاذ نزال بن فرحان السليمان والمدير الطبي بالفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي .

وفي نهاية الزيارة قدم سعادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة شكره لسعادة المشرف العام على الشؤون الاسعافية على هذه الزيارة والتي تعبر عن حرص قيادات الهيئة على متابعة سير العمل ومعايدة منسوبي الهيئة والوقوف على إحتياجاتهم في منطقة الجوف خاصة وفي باقي مناطق المملكة الحبيبة خصوصاً مع تفشي جائحة كورونا والخدمات التي تقدمها الهيئة لمحاربة إنتشارها وسبل الوقاية منها .