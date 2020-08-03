الموارد البشرية بالرياض تنفذ57 زيارة تفتيشية وترصد 23 مخالفة وانذار

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نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس العديد من الجولات التفتيشية المشتركة على انشطة قطاعات السياحة والإيواء والذهب والمجوهرات والإتصالات بالإضافة إلى نشاط تأجير السيارات لضبط المخالفات والتأكد من مدى التزامهم بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

واسفرت الجولات المفاجئة التي شارك فيها اكثر من 13 مفتشاً من منسوبي مكاتب العمل في العاصمة الرياض ومحافظات وادي الدواسر وشقراء عن زيارة 57 منشأة ورصد 23 مخالفة وانذار خلال يوم واحد وتم اتخاذ اللازم حيالها .

الجدير بالذكر أن جميع هذه الجولات الميدانية تتم وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة وبناءً على البلاغات الواردة عبر تطبيق (معًا للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد «19911» أو أرقام فروع الوزارة حيث تتم إدارة جميع عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونياً، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.