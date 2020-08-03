أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج السيدة ايني إريكسون.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع وزيرة خارجية النرويج العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج السيدة ايني إريكسون.
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