وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مستجدات الأوضاع مع وزيرة خارجية إسبانيا

المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا السيدة أرانتشا غونزاليس لايا .

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، علاوة على مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.