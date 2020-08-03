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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مستجدات الأوضاع مع وزيرة خارجية إسبانيا

وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مستجدات الأوضاع مع وزيرة خارجية إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=890587
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا السيدة أرانتشا غونزاليس لايا .
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، علاوة على مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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