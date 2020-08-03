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مقتل شخص وإصابة 13 بانفجار خزان مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد الإيرانية

مقتل شخص وإصابة 13 بانفجار خزان مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=890595
المناطق - وكالات

أفادت تقارير إعلامية في إيران، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين بانفجار أحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وقالت دائرة الطورائ في مدينة جناران قرب مدينة مشهد، إن انفجارا وقع في أحد خزانات مصنع لإنتاج المواد الغذائية في المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح.

وقال رئيس مديرية الصناعية في محافظة جناران بخشعلي بياتي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية، ما أدى إلى انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان.

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