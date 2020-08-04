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جاهزية 9 ملاعب بالمدن الرياضية في المملكة لاستئناف المنافسات الكروية

أبرز المواد

جاهزية 9 ملاعب بالمدن الرياضية في المملكة لاستئناف المنافسات الكروية

جاهزية 9 ملاعب بالمدن الرياضية في المملكة لاستئناف المنافسات الكروية
http://almnatiq.net/?p=890615
المناطق - واس

أعلنت وزارة الرياضة جاهزية 9 ملاعب بالمدن الرياضية في مختلف مناطق المملكة، لاستقبال المنافسات الكروية بداية من الجولة الـ23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستنطلق غداً.
وبدأت أعمال الصيانة مطلع مايو الماضي واستمرت قرابة الشهرين، بإشراف ومتابعة من وكالة الشؤون الفنية بوزارة الرياضة، وشملت أعمال الصيانة المقررة، إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، الذي أصبح جاهزًا لاستقبال المباريات، بعد أن تم إحلال أرضيته وتغييرها إلى أرضية زراعية جديدة، بجانب صيانة أرضية الملعب الرديف بمساحة تقدر بـ(8000) متر مربع لكل منهما.
أما في منطقة مكة المكرمة، فتم الانتهاء من أعمال الصيانة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد أن أجريت أعمال الصيانة السنوية لأرضية الملعب الرئيس بالكامل، بمساحة تقدر بـ(8000) متر مربع، والأمر ذاته ينطبق على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، حيث أنجزت فيه كافة الأعمال المرتبطة بعودة المنافسات.
وفي الأحساء، أنهت الإدارة المختصة أعمال الصيانة السنوية في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بعد أن تم صيانة أرضية الملعبين (الرئيس والرديف)، على أن تنتهي أعمال إحلال مضمار ألعاب القوى للملعب الرئيس منتصف نوفمبر المقبل من العام الجاري 2020، والذي يحتوي على عدد 8 حارات وفقًا للمقاييس الدولية المعتمدة.
كما اكتملت جاهزية إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، لاحتضان المواجهات الكروية، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية، فيما ستنتهي خلال ديسمبر المقبل أعمال إحلال أرضية مضمار ألعاب القوى في الإستاد بمساحة تقدر بـ(8000) متر مربع.
وفي مدينة أبها، وتحديدًا ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تم الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية لأرضيات ملاعب كرة القدم بالمدينة (الرئيس والملعبين الرديفين أ ـ ب)، بمساحة تقدر بـ(24,000) متر مربع، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأرضية الخشبية “باركيه” للصالة الرياضية المغلقة، بمساحة تبلغ (924) مترًا مربعًا.
وتواصلت أعمال الصيانة السنوية لتشمل مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حيث أجريت أعمال الصيانة السنوية لأرضية ملعب كرة القدم الرئيس، وإحلال أرضية الملعب الرديف بأرضية حديثة بالعشب الطبيعي CL 2000، والأمر ذاته ينطبق على ملعب نادي الحزم الرياضي بالرس، الذي أصبح جاهزًا لاستقبال المواجهات مع انطلاق الجولة.وفي ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، اكتملت أعمال الصيانة السنوية لكافة مرافق الملعبين (الأساسي ـ الرديف)، بمساحة تقدر بـ(16.000) متر مربع، ليصبح الملعبان في جاهزية تامة لاستقبال المنافسات.

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