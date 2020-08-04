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وزير الرياضة يوجه بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن في مباريات الجولة 23 بالدوري

وزير الرياضة يوجه بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن في مباريات الجولة 23 بالدوري

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وزير الرياضة يوجه بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن في مباريات الجولة 23 بالدوري

وزير الرياضة يوجه بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن في مباريات الجولة 23 بالدوري
http://almnatiq.net/?p=890618
المناطق - واس

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة, بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفرق في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستنطلق غدًا.
ويأتي ذلك تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في المملكة، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بكافة إداراتها وقطاعاتها، وتقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، التي ستسهم ـ بإذن الله تعالى ـ في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

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