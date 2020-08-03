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أمطار على رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة

أمطار على رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة
http://almnatiq.net/?p=890630
المناطق - واس

هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات رجال ألمع ومحايل عسير وبارق والمجارده شملت أجزاء متفرقة منها ، سالت على أثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصادوحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطرومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

 

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