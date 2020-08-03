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حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مقيماً سودانياً من الغرق بشرم ينبع

حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مقيماً سودانياً من الغرق بشرم ينبع

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حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مقيماً سودانياً من الغرق بشرم ينبع

حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مقيماً سودانياً من الغرق بشرم ينبع
http://almnatiq.net/?p=890634
المناطق - واس

تمكنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين 13/ 12/ 1441هـ، من إنقاذ مقيم سوداني الجنسية، تعرض للغرق أثناء سباحته بالمنطقة المخصصة للسباحة، بشرم ينبع (العيقة).
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت تعرض المقيم لحالة غرق، وعلى الفور جرى التدخل السريع من قبل المنقذين لإنقاذه، حيث تم إخراجه وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، ثم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المستشفى للاطمئنان على صحته وتلقي العلاج، وقد غادر المستشفى، وهو بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.
وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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