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أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

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أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=890637
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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