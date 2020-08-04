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الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

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مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

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أمانة المدينة المنورة تُشرف على ذبح 58 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى

أمانة المدينة المنورة تُشرف على ذبح 58 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=890640
المناطق - المدينة المنورة

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن اشرافها خلال أيام عيد الأضحى المبارك عن ذبح وسلخ 57,760 أضحية من الأغنام و 471 أضحية من الإبل و 134 أضحية من البقر في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ المرخصة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك وفقاً للاشتراطات الصحية والكشف البيطري على الأضاحي.
وبينت أمانة المنطقة انه تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين هذا العام، جرى استحداث نقاط ذبح مؤقتة روُعي فيها توزيعها على الأحياء السكنية. بالإضافة إلى السماح لعدداً من المطابخ المؤهلة بالذبح والسلخ تفادياً لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة.
و أوضحت أمانة المنطقة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى وجود جزارين مؤهلين، وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.
الجدير بالذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة خصصت عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ والمطابخ ونقاط الذبح المؤقتة والمناطق المحيطة بها، وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.

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