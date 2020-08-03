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مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

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مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
http://almnatiq.net/?p=890660
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار، وذلك على ضوء التنبيه الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران .
وأهابت المديرية بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول والبقاء في المنزل قدر الإمكان، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك تجنب الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، متمنيةً السلامة للجميع .

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