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الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

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الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=890662
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما تتسبب في تدني مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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