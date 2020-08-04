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أمين الشرقية يوجه البلديات بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية لتطوير شوارع عرض 15 بالمنطقة

أمين الشرقية يوجه البلديات بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية لتطوير شوارع عرض 15 بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=890691
المناطق - الدمام

وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة البلديات بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديدة لتخطيط المدن لقطاع شوارع عرض ١٥ متر، وذلك بعد نجاح بلدية الخبر في تطبيقها على بعض الشوارع .
وأكد معاليه في تصريح صحافي: أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أقرت مؤخرا تخطيط جديد لقطاع شوارع عرض ١٥ متر بهدف تطويرها وتأهيلها لتواكب برامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، لافتا الى أن بلدية الخبر انتهت خلال الفترة الماضية من تأهيل 3 شوارع في محافظة الخبر من خلال تخطيط يتم عمله للمرة الأولى .
وذكر معاليه أنه تم اختيار ثلاثة شوارع في مواقع حيوية بالقرب من مركز كورنيش بارك وقرية القصيبي بالخبر, حيث تضمنت الأعمال تخصيص مساحات جانبية للتشجير وأعمال الزراعة بعرض متر والتي سيتم تنفيذها مع الموسم الزراعي القادم , إضافة الى مسارات جانبية للمشاة تم دهانها باللون الأحمر بعرض 1.5 متر, ومواقف جانبية للسيارات بعرض 2 متر, ومسار للمركبات لكل اتجاه بعرض 6 أمتار، موضحا أن هذه التجربة تضيف مساحة للمشاة خاصة في المواقع الحيوية عبر استحداث ممرات جانبية على امتداد الشوارع و تخطيط ودهان المواقف لكل مركبة, والاهتمام بالتشجير من خلال توفير أشجار ظل على جانبي الطريق, مشيرا الى أنه سيتم التوسع في ذلك بإضافة عدد آخر من الشوارع خلال الفترة القادمة لتطبيق المبادرة.
وكشف معالي أمين المنطقة الشرقية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تأهيل ٣٠ شارع كمرحلة أولى لتطبيق مخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديد لتخطيط المدن لقطاع شوارع عرض ١٥ متر، والتي تهدف لإزالة التشوه البصري ومواكبة برامج جودة الحياة وتنفيذ تأهيل وتخطيط شوارع بمواصفات مختلفة حيث سيتم عمل مسارات جانبية للمشاة لممارسة رياضة المشي والتنزه .
وشدد على أنه سيتم تنفيذ خطة التأهيل ضمن برامج الصيانة حيث تم مراعاة تحقيق متطلبات السلامة المرورية في الشوارع، وكذلك تحقيق رغبات المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن هذه الشوارع بعد الانتهاء من تنفيذها سيكون لها طابع جمالي خاص يعكس النهضة العمرانية في المنطقة الشرقية والذي تحرص الأمانة بشكل دائم على رفع نسبة الرضا عن الخدمات البلدية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتسهم في تحقيق خطط ومبادرات وبرامج التحول الوطني لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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