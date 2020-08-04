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الصندوق الزراعي يعتمد قروضا زراعية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 337 مليون ريال

الصندوق الزراعي يعتمد قروضا زراعية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 337 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=890692
المناطق - الرياض

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات والضمانات الائتمانية بقيمة تجاوزت 337 مليون ريال، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه المختلفة للقطاع الزراعي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن اعتماد هذه القروض شمل برنامج دعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) وهي تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق بالمملكة، وتضمنت تمويل أول مستشفى بيطري للابل على مستوى المملكة دعماً لقطاع الثروة الحيوانية، إضافةً الى دعم مشاريع بيوت محمية، وإنتاج الدجاج اللاحم ، ومشروع مصنع مسحوق البيض المجفف، وكذلك الموافقة على إصدار عدد من الضمانات والتسهيلات المالية ، لعدد من شركات الأعلاف والإنتاج الحيواني بالمملكة.
وأضاف السهلي أن تقديم قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة، يأتي ضمن مبادرات ومنتجات التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، والتخفيف من الاثار الاقتصادية على القطاع الزراعي بسبب جائحة (كورونا)، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأعرب مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق والقطاع الزراعي من دعم ورعاية تمكنه من أداء دوره التنموي.
مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل بإذن الله استمرار دعمه وتمويله للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

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