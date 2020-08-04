قبل ساعات من استئنافه.. خمس معلومات هامة يجب معرفتها عن عودة الدوري

المناطق - الرياض

تنطلق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الثلاثاء، لتطلق العنان للعودة المنتظرة للمسابقة التي ينتظرها الملايين في المملكة، ولتكون أولى دوريات المنطقة التي تستأنف مبارياتها بعد توقفٍ دام قرابة الأربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وبينما تعود الحياة الرياضية تدريجياً إلى طبيعتها، سيكون الشارع الرياضي في المملكة على موعدٍ مع ثمان جولات من المنافسة والإثارة التي ستحدد مسار اللقب ونتيجة الصراعات على البطولات القارية والنجاة من الهبوط.

وستقام الجولة الأولى بعد استئناف البطولة تحت اسم #عيدنا_عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وخروجه من المستشفى سالماً معافى بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقبل ساعات من ركلة البداية بين الفتح والفيحاء – أولى مباريات الجولة – نلقي نظرة على خمسة أشياء يجب على الجماهير الشغوفة أن تعرفها قبل انطلاق الجولة واستئناف البطولة.

متى ينتهي الموسم ومتى ينطلق الموسم الجديد؟

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في 18 يونيو عن استئناف مباريات الدوري في الرابع من أغسطس الجاري، لتقام 64 مباراة خلال 36 يوماً قبل أن تختتم المسابقة في التاسع من سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للتحضير للموسم الجديد 2020-2021 الذي من المقرر أن ينطلق في 16 أكتوبر المقبل، فيما عات أندية الدوري الـ 16 إلى التدريبات الجماعية في 21 يونيو الماضي.

مباريات بدون جمهور وإجراءات وقائية لحماية الجميع

تقام المباريات الـ 64 المتبقية من البطولة في غياب الجماهير عن المدرجات (حتى إشعار آخر)، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

في المقابل أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن دليل إرشادي شامل يحوي كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الصحية التي سيتم تطبيقها خلال المباريات، والتي تتضمن وصول كل فريق إلى ملعب المباراة على دفعات في حافلات متعددة يتم تعقيمها بشكلٍ كامل، كما سيتقيدون بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل غرف تغيير الملابس التي سيتم تعقيمها بانتظام.

كما يوصي الدليل الإرشادي بدخول الأفراد المصرح لهم فقط إلى منطقة الملعب مع تعقيم أدوات التحكيم والمضمار واللوحات الإعلانية وكذلك قوائم المرمى والكرات ومقاعد البدلاء وأجهزة حكم الفيديو المساعد (الفار)، وسيكون من الممنوع العناق والمصافحة بين اللاعبين قبل وبعد المباراة أو عند الاحتفال بالأهداف، كما سيرتدي المدربون وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية وحكام الفار الكمامات طوال الوقت، وكذلك القائمين على جمع الكرات الذين سيقومون أيضاً بتعقيم الأيدي عند لمس الكرة.

مباريات وديربيات مثيرة ومفصلية!

سيكون الجمهور على موعد في الأسابيع الثمان التي ستختتم خلالها البطولة مع عددٍ غير قليل من المباريات الهامة والمصيرية سواءً بسبب جماهيريتها الكبيرة، أو تأثيرها على مسار المسابقة أو كليهما معاً.

يأتي على رأس هذه المباريات ديربي الرياض والذي يقام غداً بين النصر حامل اللقب والذي يحتل مركز الوصافة في الجدول متأخرا بست نقاط عن الهلال متصدر الترتيب، وبالتالي فإن نتيجة اللقاء سيكون لها تأثيراً مباشراً على مسار اللقب.

كما ستشهد الجولة التالية من الدوري الديربي الآخر الذي لا يقل سخونة، حين يستضيف الاتحاد غريمه التقليدي الأهلي في ديربي جدة.

ورغم تباين موقفهما في جدول الترتيب حالياً، إلا أن الديربي يظل مناسبةً خاصة ينتظرها الجمهور الرياضي في المملكة.

ويصطدم النصر في الجولة 25 بالوحدة صاحب المركز الثالث في لقاء قد يكون له تأثير على مسار اللقب في حال عدم نجاح النصر في تحقيق الثلاث نقاط، بينما تشهد الجولة التالية لقاءين كبيرين يستضيف في أحدهما الأهلي – رابع الترتيب – الهلال المتصدر، ويحل النصر ضيفاً على التعاون في الآخر.

ومع اقتراب الدوري من خط النهاية، تزداد حدة المنافسة في الجهة الأخرى من الجدول، حيث تشهد الجولة 28 مباراتان لهما وزن كبير في معركة الهبوط، إذ يستضيف الفتح الذي يحتل المركز الـ 14 الاتحاد الذي يسبقه مباشرة في الترتيب (المركز 13)، كما يقام ديربي عسير الذي يلتقي فيه ضمك صاحب المركز الـ 15 والساعي للهروب من شبح الهبوط بغريمه أبها.

وتستمر الإثارة في الجولة قبل الأخيرة، حيث يتواجه الاتحاد والنصر في لقاء له أبعاد على صراعي القمة والقاع، كما يحل الهلال ضيفاً على الوحدة ثالث الترتيب.

ولن تخلو الجولة الأخيرة من الإثارة حيث يلتقي الاتحاد والعدالة في مباراة قد تحسم مصير أحدهما أو كليهما من حيث البقاء في دوري الكبار، كما تشهد العاصمة ديربي آخر بين الهلال والشباب وهو اللقاء الذي من الممكن أن يؤثر في مسار اللقب أيضاً.

كيف يمكن للجماهير أن تلعب دورها؟

في ظل إقامة المباريات بدون جمهور، سيكون بإمكان الجماهير التعبير عن حماسها تجاه ناديها من خلال مشاركة التعليقات والصور ومقاطع الفيديو أثناء مشاهدتهم للمباريات وترديد الهتافات أو الاحتفال بالأهداف مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث ستكون ردود الأفعال هذه جزءاً من حملة #دورينا_رجع التي أطلقتها الرابطة احتفالاً بعودة البطولة، وستُعرض هذه المشاركات على اللاعبين قبل وبعد المباريات وكذلك أثناء المباريات على اللوحات الإعلانية على جانبي الملعب.

كما ستقوم الرابطة عبر قنواتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي بالتفاعل مع الجماهير من خلال نشر لقاءات مع اللاعبين عن طموحاتهم للموسم، إضافة إلى أبرز اللقطات والإحصاءات من الموسم الحالي، وكذلك المسابقات والأسئلة لرفع حماس الجمهور وزيادة التواصل معهم.

طريقة جديدة لتوزيع الجوائز الشهرية

قررت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة توزيع الجوائز الشهرية للرابطة بطريقة جديدة بعد توقف النشاط الكروي منذ منتصف مارس الماضي، وجاء التوزيع الجديد للجوائز ليضم الجولتين 21 و22 اللتان أقيمتا في مارس مع الجولة 23 التي تنطلق اليوم، ليتم الإعلان بعدها عن الفائزين بجائزة شهر مارس.

فيما ستضم جائزة شهر أغسطس الجولات المتبقية من البطولة بدءاً من الجولة 24 وحتى الجولة 30.

وتشتمل المعايير التي تعتمد عليها اللجنة الأرقام والإحصاءات التي يتم رصدها من قبل أوبتا الشريك الإحصائي للرابطة، إضافة إلى الآراء الفنية لأعضاء اللجنة، وتمنح اللجنة الجائزة لأفضل لاعب وحارس ومدرب، حيث يحصل كل منهم على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف ريال.

