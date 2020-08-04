أمانة الشرقية تطرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية بمجال إسكان العمالة

الدمام - المناطق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” مجموعة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في عدة مجالات وأنشطة ومنها مجال المدن السكنية للعمالة.

ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر طرحها 8 فرص للراغبين في الاستثمار في مجال تسكين العمالة من خلال حزمة من الفرص الاستثمارية والمواقع العديدة.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي (فرص) والتطبيق الذكي (فرص).