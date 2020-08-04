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نائب أمير منطقة جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=890735
المناطق - فضة عطيف

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تداعيات وآثار التقلبات الجوية، التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من تقلبات وظواهر جوية ، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان، وجريان سيول بعدد من المحافظات والمراكز، حيث أطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك الجهات.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، بأن سموه وجه محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الحالة المطرية والاجراءات التي تمت حيالها .
وبين أن سموه ، أكد على الجميع بضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ -لا سمح الله-، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات.

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