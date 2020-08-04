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بلدية القطيف تغلق معمل مخالف وتتلف ٣٠٠٠ كجم دجاج فاسد

بلدية القطيف تغلق معمل مخالف وتتلف ٣٠٠٠ كجم دجاج فاسد

المنطقة الشرقية

بلدية القطيف تغلق معمل مخالف وتتلف ٣٠٠٠ كجم دجاج فاسد

بلدية القطيف تغلق معمل مخالف وتتلف ٣٠٠٠ كجم دجاج فاسد
http://almnatiq.net/?p=890741
القطيف - المناطق

أغلقت بلدية محافظة القطيف معملا لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية في دارين، حيث يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد وتم تطبيق لائحة الإجراءات البلدية بإغلاق ومصادرة ما تم ضبطه من مواد غذائية فاسدة والتي تؤثر على صحة المواطن والمقيم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية في البلدية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث وقفت على الموقع وكشفت عن مخالفته للاشتراطات الصحية، كونه يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، مشيرا إلى أنه تم اتلاف ٣٠٠٠ كجم من الدجاج الغير صالح للاستهلاك الآدمي، مؤكدا بأنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه، مشيرا الى أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من انتشار فايروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

وأبان بأن عملية تسييح الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وبالتالي فإن ذلك يؤدي الى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يُعد من الغش التجاري، مؤكدا أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك أيضا ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالتواصل مع البلدية في حال الاشتباه بأي منتج يخضع للرقابة البلدية أو وجود ملاحظات عليه عبر وسائل التواصل الرسمية المخصصة لذلك أو من خلال مركز «940».

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