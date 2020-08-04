أمانة جدة تعتذر لمواطن فقد عددا من أفراد أسرته بحادثة مرورية

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أعلنت أمانة محافظة جدة أنها فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات حادثة ارتطام مركبة كانت تقودها سيدة برفقة ابنتها بأسوار أحد المنازل بجدة ما أدى إلى وفاتهما

وأكدت «الأمانة» اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبدية أسفها للحادثة المؤلمة، داعية الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته وأن يشفي المصابين

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو للمواطن عبدالله العشري يوضح فيه كيف تعرضت مركبة أسرته لحادثة الارتطام ما أدى لوفاة زوجته وابنته ونقل ابنه لأحد المستشفيات، مطالباً بمحاسبة المتسببين بالحادثة

وقال المواطن في الفيديو الذي تم تداوله بكثرة على تويتر “إن السبب في الحادث تجاوزات غير نظامية في وسط شارع ترابي مظلم في موقع أبحر الشمالية في حي الزمرد تقاطع حي الياقوت”.

وقالت أمانة جدة إنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأبدت أسفها للحادثة المؤلمة.

وصرح العشري أن هذا الموقع قُدّم فيه حوالي 6 بلاغات من قِبل أحد المواطنين الذي يسكنون المنطقة والذي وصل به الأمر لمنع أبناءه من المرور بجانبه، تابع العشري أن اثنين من أصحاب الأراضي القريبة من السور المخالف تواصلوا معه كشهود في حال احتاج شهادتهم لأنهم سبق أن قاموا بالحديث مع صاحب الأرض وأخبروه أنها مخالفة ولم يقم بفعل شيء.

وأوضح العشري أن الشارع الذي يقع حول السور قامت إحدى الشركات بردمه كي يعيدوا سفلتته من جديد، وبالفعل قاموا بتعبيد الطريق ماعدا المنطقة التي حول السور دون وجود لوحات تنبيهية أو إضاءة، وأكد العشري أن الشارع في وقت الليل لا يرى فيه شيء بسبب عدم وجود الإنارة به بالرغم من أنها منطقة سكنية وشارع متفرّع ويعتبر شريان منطقة أبحر وقد قامت البلدية بوضع عدد من الإشعارات على السور آخرها قبل حوالي 9 أشهر. بحسب “صحيفة الوطن”

وأكد العشري أن كل العلامات والتنبيهات حول السور والتي ظهرت في المقطع لم تكن موجودة من قبل، وإنما تم وضعها بعد الحادث.