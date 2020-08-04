بالفيديو.. أمطار غزيرة على أبها.. والمتنزهون يتزاحمون لمشاهدة السيول

المناطق - عسير

شهدت منطقة عسير اليوم الاثنين أمطارًا غزيرة و هطلت أمطارًا غزيرة على شمال مدينة أبها سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب؛ ومرفق فيديوهات سيول عقبة شعار التي تربط سراة عسير بمحافظة محايل؛ ووادي تيّة؛ حيث اضطرت الجهات المعنية إلى إغلاق عقبة شعار بسبب بعض الانهيارات على الطريق؛ وتزاحم المتنزهين لمشاهدة السيول والكثيفة التي جرت بها عدد من الاودية على جنبات عقبة شعار.

اللهم اجعلها أمطار خير وبركه.