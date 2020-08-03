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أمانة الجوف : سفلتة ولوحات إرشادية وتعديلات هندسية لتعزيز السلامة بطريق خوعاء

أمانة الجوف : سفلتة ولوحات إرشادية وتعديلات هندسية لتعزيز السلامة بطريق خوعاء
http://almnatiq.net/?p=890771
المناطق - الجوف

أنهت أمانة المنطقة أعمال تعديل أحد المنحنيات الخطرة على طريق خوعاء، إلى جانب تركيب لوحات وعلامات إرشادية لتعزيز السلامة لمستخدمي الطريق.
وتضمنت الأعمال تعديل منحنى على طريق خوعاء كان يشكل خطورة على العابرين بطول 1 كم حيث تم وضع التصميم بنصف قُطر 500 متر وعمل الميول الجانبية بما يتناسب مع السرعة التصميمية وهي 100 كم في الساعة مع تنفيذ المنحنيات الانتقالية وزيادة العرض ليصبح 10 أمتار في ذروة المنحنى ، كما تم تركيب لوحات إرشادية وعمل التخطيط الطولي وتثبيت علامات أعين القطط لتوضيح مسار المنعطف ليلا لمستخدمي الطريق.
وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ جميع توصيات لجنة السلامة المرورية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، واتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير متطلبات السلامة المرورية في جميع الطرق التابعة لها، إلى جانب أعمال الصيانة والتطوير المستمرة، بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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