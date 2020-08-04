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الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبتي شعار وضلع و”نقل عسير” يباشر صيانتهما

الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبتي شعار وضلع و”نقل عسير” يباشر صيانتهما
http://almnatiq.net/?p=890774
المناطق - عسير

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة والنظافة لعقبتي شعار وضلع وذلك بعدما تسببت الأمطار والسيول في حدوث انهيارات صخرية عليهما مما أدى لتعطيل حركة سير المركبات .
وقد أوضح المهندس “مطلق الشراري” مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أن الأمطار المتواصلة على المنطقة أدت إلى حدوث عدة انهيارات صخرية على عقبتي شعار وضلع مما تسبب في إغلاقهما احترازياً وتحويل السير لطرق بديلة للقيام بأعمال الصيانة .
وأضاف الشراري أنه فور وقوع الانهيارات قام فرع الوزارة وعقود الصيانة بمباشرتها وإزالة آثارها ورفع الصخور المتساقطة في طريق المركبات .
وبيّن “الشراري” أنه فور انتهاء أعمال الصيانة تم فتح عقبة شعار جزئياً أمام المركبات بينما لا يزال إغلاق عقبة ضلع قائماً وذلك من أجل الانتهاء من صيانتها حيث سيتم فتحها فور الانتهاء من إزالة الصخور حتى تتمكن المركبات من السير بأمان .

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