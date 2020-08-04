احدث الأخبار

الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لتجنب موقع الانفجار في بيروت واتباع إرشادات السلطات اللبنانية
أبرز المواد
 وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات
أبرز المواد
 انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط عدد من الجرحى
أبرز المواد
 “التجارة” تؤكد: سعر المنتج على الرف شامل لضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبتي شعار وضلع و”نقل عسير” يباشر صيانتهما
منطقة عسير
 أمانة الجوف : سفلتة ولوحات إرشادية وتعديلات هندسية لتعزيز السلامة بطريق خوعاء
منطقة الجوف
 الصحة : تسجيل (1635) حالة تعافٍ جديدة وانخفاض الحالات الحرجة إلى (1983) حالة
أبرز المواد
 بالفيديو.. أمطار غزيرة على أبها.. والمتنزهون يتزاحمون لمشاهدة السيول
منطقة عسير
 علماء يتحدثون عن “مدى شدة” الموجة الثانية من كورونا
أبرز المواد
 أمانة جدة تعتذر لمواطن فقد عددا من أفراد أسرته بحادثة مرورية
منطقة مكة المكرمة
 أمطار على محايل عسير
منطقة عسير
 بلدية القطيف تغلق معمل مخالف وتتلف ٣٠٠٠ كجم دجاج فاسد
المنطقة الشرقية
الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لتجنب موقع الانفجار في بيروت واتباع إرشادات السلطات اللبنانية

الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لتجنب موقع الانفجار في بيروت واتباع إرشادات السلطات اللبنانية

أبرز المواد
وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات

وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات

أبرز المواد
انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط عدد من الجرحى

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط عدد من الجرحى

أبرز المواد
“التجارة” تؤكد: سعر المنتج على الرف شامل لضريبة القيمة المضافة

“التجارة” تؤكد: سعر المنتج على الرف شامل لضريبة القيمة المضافة

أبرز المواد

“التجارة” تؤكد: سعر المنتج على الرف شامل لضريبة القيمة المضافة

“التجارة” تؤكد: سعر المنتج على الرف شامل لضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=890781
المناطق - واس

أكدت وزارة التجارة أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق شاملة لضريبة القيمة المضافة، مبينة أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية تدون على بطاقة السعر ومطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة “الكاشير”.

وأوضحت الوزارة أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، مؤكدة أنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.

وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شامل للضريبة وبالتالي لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).
 
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة إلى الوزارة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).

روابط ذات صلة

الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لتجنب موقع الانفجار في بيروت واتباع إرشادات السلطات اللبنانية

الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لتجنب موقع الانفجار في بيروت واتباع إرشادات السلطات اللبنانية
وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات

وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات
انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط عدد من الجرحى

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط عدد من الجرحى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*