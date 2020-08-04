وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات

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تصدرت مدينة الهفوف قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 193 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 243,688 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 96 حالة، وتعافى 90 في الطائف و89 في مكة المكرمة و81 في بريدة و66 في كل من الدمام والمبرز و56 في حائل و48 في خميس مشيط و44 في حفر الباطن و34 في المدينة المنورة و33 في سبت العلاية و32 في نجران و29 في الرس.

وتعافى 28 في تبوك و27 في جدة و26 في القطيف و21 في كل من رجال المع وبللسمر و20 في كل من جازان والظهران و18 في عنيزة و17 في ينبع و15 في كل من عفيف والخبر وبيش وراس تنورة و14 في ظهران الجنوب و13 في النعيرية و12 في كل من الحرجة والعقيق.

بينما تعافى 11 في صبيا و10 في كل من عرعر وتربة وبقعاء و9 في كل من النماص والليث والعلا وضبا والمزاحمية و8 في كل من خليص وعيون والجواء و7 في كل من أبها وبيشة والدوادمي وضرية وصفوى وقلوة وشرورة و6 في كل من أحد رفيدة ووادي بن هشبل ومحايل والحائط والشملي والقوز والقرى والجفر.

فيما تعافى 5 في كل من العيدابي والجبيل ورياض الخبراء وحوطة بني تميم والقنفذة ووادي الدواسر و4 في كل من النبهانية والباحة وطريف والزل في وبقيق والمجاردة وتثليث و3 في كل من الأسياح 3ورفائع الجمش وعريعرة والمضة وأبوعريش ومليجة والمندق والخرمة والعيون وحريملاء وصامطة والبكيرية والمظيلف والبشائر.

وتم تعافى حالتين في كل من موقق وبطحاء والرين وبارق وحوطة سدير والدرب ورابغ والقحمة ورنية والقريات والغزاله وبلجرشي والمذنب والخفجي والدرعية وضمد والحجرة والسحن والقريع والفرشة.

وأخيرًا تعافت حالة واحدة في كل من الطوال وبدر الجنوب والدائر وتنومة والذيبية والشنان وسميراء وسكاكا والمجمعة ونمرة وتبالة والبجادية ويدمة والبدائع والحناكية وضرما والمويه والحريق وأحد المسارحة وأملج والوجه وتيماء وحقل ورفحا والسليل وشقراء وفيفا وبني حسن وميسان وأضم.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 281435 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تمَّ تسجيل 1635 حالة شفاء من الفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 243,688 حالة تعافٍ، بينما تمَّ تسجيل 35 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2984 حالة وفاة.