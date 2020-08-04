وزير الصحة اللبناني : مقتل 30 شخصا وسقوط أكثر من 3000 مصاباً في انفجار بمرفأ بيروت

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قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت. وفقا لـ”رويترز”.

وقالت مصادر طبية إن مستشفيات بيروت تقوم بتقديم المساعدات الطبية في مواقف السيارات بعد أن امتلأت أسرتها بالجرحى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مروحيات الجيش اللبناني تشارك في إطفاء النيران التي لا تزال مشتعلة حتى الآن.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة.

وقال المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم “يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات”.