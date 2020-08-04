إصابة زوجة رئيس وزراء لبنان وابنته وعدد من مستشاريه جراء انفجار بيروت

أسفر انفجار مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، عن إصابة زوجة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وابنته وعدد من مستشاريه بجروح.
وأسفر الانفجار عن أضرار في السراي الحكومي، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
وكان حريق كبير في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.
وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.
ولفتت مصادر إلى أن “الانفجار أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة”.
ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.
ولم يتضح على الفور أسباب الانفجارات.
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