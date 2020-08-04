الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لتجنب موقع الانفجار في بيروت واتباع إرشادات السلطات اللبنانية

أوقع انفجار هائل في بيروت 10 ضحايا على الأقل اليوم الثلاثاء

وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لوكالة “رويترز” إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت

وتردّد دوي الانفجار في بيروت وسُمعت أصداؤه في كل أنحاء العاصمة

ولم يعرف سبب الانفجار،وقال مصدران أمنيان لوكالة “رويترز” إن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على المستودعات

واهتز مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في شارع الحمراء في وسط بيروت نتيجة الانفجار، وتحطم الزجاج في قُطر كبير من أحياء العاصمة

ويشاهد دخان كثيف في سماء العاصمة

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريحات لقنوات التلفزيون إن “حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا” جراء الانفجار

وفور وقوع الانفجار سارع العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديوهات من مختلف الزوايا للحدث:

وتناقلت وكالات الأنباء صور السحابة الدخانية التي اعتلت سماء بيروت: