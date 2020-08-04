مدني الجوف يسيطر على حادث حريق عدد من الورش بالصناعية الجديدة

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‏‎أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً مساء هذا الْيَوْمَ الثلاثاء الموافق ١٤٤١/١٢/١٤هـ بموقع الصناعية الجديدة وهو عبارة عن حادث حريق في ثلاثة ورش تحتوي على( قطع تشليح سيارات + كراتين + أخشاب + قطع بلاستيكية ) بمساحة تقدر تقريباً 2.760 متر مربع . حيث أنتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث

‏‎ وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تكللت هذه الجهود بالنجاح حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد

ولاتزال اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

‏‎كما أشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي إستعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وشركة الكهرباء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ( الإدارة العامة لخدمات المياه ) والجهات الأمنية ( المرور والدوريات الأمنية ).

وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.