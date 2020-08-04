احدث الأخبار

مدني الجوف يسيطر على حادث حريق عدد من الورش بالصناعية الجديدة
أبرز المواد
 مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا
أبرز المواد
 رئيس وزراء لبنان: كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها
أبرز المواد
 سعد الحريري: أغيثوا بيروت
أبرز المواد
 وفاة أمين عام حزب الكتائب متأثراً بإصابته بانفجار بيروت
أبرز المواد
 إصابة زوجة رئيس وزراء لبنان وابنته وعدد من مستشاريه جراء انفجار بيروت
أبرز المواد
 وزير الصحة اللبناني : مقتل 30 شخصا وسقوط أكثر من 3000 مصاباً في انفجار بمرفأ بيروت
أبرز المواد
 الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لتجنب موقع الانفجار في بيروت واتباع إرشادات السلطات اللبنانية
أبرز المواد
 وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات
أبرز المواد
 انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط عدد من الجرحى
أبرز المواد
 “التجارة” تؤكد: سعر المنتج على الرف شامل لضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبتي شعار وضلع و”نقل عسير” يباشر صيانتهما
منطقة عسير
مدني الجوف يسيطر على حادث حريق عدد من الورش بالصناعية الجديدة

مدني الجوف يسيطر على حادث حريق عدد من الورش بالصناعية الجديدة

أبرز المواد
مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا

مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا

أبرز المواد
رئيس وزراء لبنان: كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها

رئيس وزراء لبنان: كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها

أبرز المواد
سعد الحريري: أغيثوا بيروت

سعد الحريري: أغيثوا بيروت

أبرز المواد

مدني الجوف يسيطر على حادث حريق عدد من الورش بالصناعية الجديدة

مدني الجوف يسيطر على حادث حريق عدد من الورش بالصناعية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=890813
المناطق_الجوف

‏‎أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً مساء هذا الْيَوْمَ الثلاثاء الموافق ١٤٤١/١٢/١٤هـ بموقع الصناعية الجديدة وهو عبارة عن حادث حريق في ثلاثة ورش تحتوي على( قطع تشليح سيارات + كراتين + أخشاب + قطع بلاستيكية ) بمساحة تقدر تقريباً 2.760 متر مربع . حيث أنتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث
‏‎ وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تكللت هذه الجهود بالنجاح حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد
ولاتزال اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.
‏‎كما أشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي إستعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وشركة الكهرباء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ( الإدارة العامة لخدمات المياه ) والجهات الأمنية ( المرور والدوريات الأمنية ).

وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا

مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا
رئيس وزراء لبنان: كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها

رئيس وزراء لبنان: كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها
سعد الحريري: أغيثوا بيروت

سعد الحريري: أغيثوا بيروت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*