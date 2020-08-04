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مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا

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مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا

مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=890814
المناطق_الجوف

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة ثلاثة توائم من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد ، وكانت الولادة قد جرت بواسطة عملية قيصرية وبحضور أطقم متخصصة في النساء والولادة وحديثي الولادة والتخدير والعمليات وتحت إجراءات احترازية كاملة طبقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة فيما يخصّ التعامل مع الأمهات المصابات أو المشتبه بإصابتهن بالفيروس ومواليدهن وبما يضمن سلامتهم وسلامة الممارسين الصحيين المشاركين في الرعاية الصحية.
وأكدت صحة الجوف أن والدة التوائم الثلاثة بحالة صحية جيدة وأن المواليد صحتهم جيدة -ولله الحمد- بعد أن أجريت لهم الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة ، وخضعوا للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس (كورونا) -والحمد لله- ، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

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