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صاعقة رعدية تصيب مقيم بنجران

صاعقة رعدية تصيب مقيم بنجران
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المناطق_نجران

صرح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد/ عبدالخالق بن علي القحطاني أن فرق الدفاع المدني بمدينة نجران باشرت مساء هذا اليوم
الثلاثاء الموافق ١٤/ ١٢/ ١٤٤١هـ بلاغاً عن إصابة شخص مقيم من الجنسية الباكستانية في منتزه الملك فهد بسقام، وتم تقديم الاسعافات الأولية له بالموقع ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتقلي الرعاية الطبية اللازمة.
وقامت فرق الدفاع المدني بفرض طوق احترازي على الموقع والتاكد من عدم وجود اي مسببات أو أي أضرار أخرى بالموقع ،وتشير معلومات التحقيق والمعاينة الميدانية ان السبب يعود الى صاعقة رعدية.

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