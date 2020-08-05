احدث الأخبار

لنجدة بيروت.. الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرّة والهيئات الصحية في مدينة صيدا
أبرز المواد
 تضامن عربي ودولي مع لبنان لمواجهة تداعيات “الحادث المدمر”
أبرز المواد
 انفجار بيروت يساوي زلزالا بقوة 4.5 درجات.. وصداه وصل لقبرص
أبرز المواد
 صاعقة رعدية تصيب مقيم بنجران
منطقة نجران
 مخزن أسلحة لـ”حزب الله ” سبب الانفجار المدمر الذي هز وسط بيروت!
أبرز المواد
 مدني الجوف يسيطر على حادث حريق عدد من الورش بالصناعية الجديدة
أبرز المواد
 مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا
أبرز المواد
 رئيس وزراء لبنان: كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها
أبرز المواد
 سعد الحريري: أغيثوا بيروت
أبرز المواد
 وفاة أمين عام حزب الكتائب متأثراً بإصابته بانفجار بيروت
أبرز المواد
 إصابة زوجة رئيس وزراء لبنان وابنته وعدد من مستشاريه جراء انفجار بيروت
أبرز المواد
 وزير الصحة اللبناني : مقتل 30 شخصا وسقوط أكثر من 3000 مصاباً في انفجار بمرفأ بيروت
أبرز المواد
لنجدة بيروت.. الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرّة والهيئات الصحية في مدينة صيدا

لنجدة بيروت.. الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرّة والهيئات الصحية في مدينة صيدا

أبرز المواد
تضامن عربي ودولي مع لبنان لمواجهة تداعيات “الحادث المدمر”

تضامن عربي ودولي مع لبنان لمواجهة تداعيات “الحادث المدمر”

أبرز المواد
انفجار بيروت يساوي زلزالا بقوة 4.5 درجات.. وصداه وصل لقبرص

انفجار بيروت يساوي زلزالا بقوة 4.5 درجات.. وصداه وصل لقبرص

أبرز المواد
صاعقة رعدية تصيب مقيم بنجران

صاعقة رعدية تصيب مقيم بنجران

منطقة نجران

لنجدة بيروت.. الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرّة والهيئات الصحية في مدينة صيدا

لنجدة بيروت.. الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرّة والهيئات الصحية في مدينة صيدا
http://almnatiq.net/?p=890836
المناطق - الرياض

طالبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات بإخلاء الأسرة، فيما تداعت الهيئات الصحية في مدينة صيدا لنجدة العاصمة بيروت، بعد أن امتلأت مستشفياتها.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية قد نشرت بيان لوزارة الصحة العامة طالبت فيه من المستشفيات عموماً بتطبيق خطة الطوارئ الطبية لناحية إخلاء أسرة الحالات الباردة والمتوسطة لصالح الحالات الطارئة واعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة.
ولفتت الوكالة الانتباه إلى تداعي مدينة صيدا بهيئاتها الصحية والمدنية لنجدة العاصمة بيروت في المصاب الجلل الذي أصابها، وذلك من خلال الدعوات التي وجهت للتبرع بالدم للمصابين والجرحى، حيث توافد الصيداويون للتبرع بالدم في مراكز المدينة لنقل الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني في صيدا، فيما توجهت فرق طبية من أطباء ومسعفين لبنانيين وفلسطينيين للمساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت، كما وأوضحت أن عدداً من المستشفيات في صيدا استقبلت عدداً من جرحى انفجار بيروت نقلوا إليها بعدما امتلأت مستشفيات بيروت.

روابط ذات صلة

تضامن عربي ودولي مع لبنان لمواجهة تداعيات “الحادث المدمر”

تضامن عربي ودولي مع لبنان لمواجهة تداعيات “الحادث المدمر”
انفجار بيروت يساوي زلزالا بقوة 4.5 درجات.. وصداه وصل لقبرص

انفجار بيروت يساوي زلزالا بقوة 4.5 درجات.. وصداه وصل لقبرص
مخزن أسلحة لـ”حزب الله ” سبب الانفجار المدمر الذي هز وسط بيروت!

مخزن أسلحة لـ”حزب الله ” سبب الانفجار المدمر الذي هز وسط بيروت!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*