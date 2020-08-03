احدث الأخبار

بعد 76 مليون سنة.. علماء يشخصون إصابة ديناصور بالسرطان
منوعات
 لنجدة بيروت.. الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرّة والهيئات الصحية في مدينة صيدا
أبرز المواد
 تضامن عربي ودولي مع لبنان لمواجهة تداعيات “الحادث المدمر”
أبرز المواد
 انفجار بيروت يساوي زلزالا بقوة 4.5 درجات.. وصداه وصل لقبرص
أبرز المواد
 صاعقة رعدية تصيب مقيم بنجران
منطقة نجران
 مخزن أسلحة لـ”حزب الله ” سبب الانفجار المدمر الذي هز وسط بيروت!
أبرز المواد
 مدني الجوف يسيطر على حادث حريق عدد من الورش بالصناعية الجديدة
أبرز المواد
 مستشفى الولادة بسكاكا يشهد ثاني حالة ولادة لأم مصابة بكورونا
أبرز المواد
 رئيس وزراء لبنان: كارثة انفجار بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها
أبرز المواد
 سعد الحريري: أغيثوا بيروت
أبرز المواد
 وفاة أمين عام حزب الكتائب متأثراً بإصابته بانفجار بيروت
أبرز المواد
 إصابة زوجة رئيس وزراء لبنان وابنته وعدد من مستشاريه جراء انفجار بيروت
أبرز المواد
بعد 76 مليون سنة.. علماء يشخصون إصابة ديناصور بالسرطان

بعد 76 مليون سنة.. علماء يشخصون إصابة ديناصور بالسرطان

منوعات
لنجدة بيروت.. الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرّة والهيئات الصحية في مدينة صيدا

لنجدة بيروت.. الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرّة والهيئات الصحية في مدينة صيدا

أبرز المواد
تضامن عربي ودولي مع لبنان لمواجهة تداعيات “الحادث المدمر”

تضامن عربي ودولي مع لبنان لمواجهة تداعيات “الحادث المدمر”

أبرز المواد
انفجار بيروت يساوي زلزالا بقوة 4.5 درجات.. وصداه وصل لقبرص

انفجار بيروت يساوي زلزالا بقوة 4.5 درجات.. وصداه وصل لقبرص

أبرز المواد

بعد 76 مليون سنة.. علماء يشخصون إصابة ديناصور بالسرطان

بعد 76 مليون سنة.. علماء يشخصون إصابة ديناصور بالسرطان
http://almnatiq.net/?p=890839
المناطق - الرياض

شخص علماء إصابة ديناصور عاش قبل 76 مليون سنة، بالسرطان، وذلك بعد العثور على دليل واضح في العظم.

وحلل العلماء جزء من الشظية، وهي عظمة من الجزء السفلي من الساق، تعود لديناصور “سنتروصور”، آكل النباتات الذي عاش في كندا خلال العصر الطباشيري المتأخر، أي قبل نحو 76 مليون سنة.

واعتقد علماء الحفريات في البداية أن الشكل الغريب للعظم يرجع إلى كسر لم يلتئم بشكل جيد، لكن دراسة جديدة نُشرت في مجلة “The Lancet Oncology “، قارنت التركيبة الداخلية للعظمة، مع ورم عظمي لدى مريض بشري، سعيا للوصول إلى تشخيص دقيق.

وتوصل العلماء إلى أن الديناصور عانى من ساركوما عظمية، أو ما يعرف بالورم الغرني العظمي، وهو ورم سرطاني ينشأ في العظام، وغالبا ما يصيب الأطفال والمراهقين.

ويتسبب المرض في حدوث أورام في أنسجة العظام غير الناضجة، وغالبا في عظام الساق الطويلة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف سرطان في بقايا أحفورية، إذ حدد العلماء أوراما حميدة في أحافير ديناصور، وساركوما عظمية في سلحفاة عمرها 240 مليون عام، لكن الباحثين يقولون إن دراستهم هذه هي الأولى التي تؤكد تشخيص سرطان ديناصور على المستوى الخلوي.

وقام العلماء، بفحص البقايا الكاملة للديناصور، باستخدام التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة، وفحص المقاطع الرقيقة تحت المجهر لتقييم بنية الخلايا، ووجدوا أن الورم كان قد وصل إلى مرحلة متقدمة.

وكتبوا أنه كما هو الحال في وضع مماثل لدى الإنسان، فإنه إذا تركت هذه الحالة دون علاج، فمن المحتمل أن تكون قاتلة.

ومع ذلك، فقد أشار العلماء إلى أن سبب وفاة الديناصور كان على الأرجح عائد لوقوع فيضان، وليس نتيجة السرطان.

وأكد الباحثون أن تشخيصهم يظهر أنه يمكن الوصول إلى “نظرة أكثر دقة على التشوهات الأحفورية غير العادية، باستخدام تقنيات التصوير والتشخيص الحديثة، التي تساعد في التوصل إلى رؤى جديدة حول الأصول التطورية للأمراض”، وفق ما ذكر موقع “مجلة ساينس”.

روابط ذات صلة

شركة بريطانية تتطلع إلى تعدين كويكب بقيمة 13 تريليون دولار بحلول عام 2027

شركة بريطانية تتطلع إلى تعدين كويكب بقيمة 13 تريليون دولار بحلول عام 2027
مفتي مصر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية وموسم الحج

مفتي مصر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية وموسم الحج
دراسة تكشف عن المبالغ التي يتقاضاها مشاهير التواصل وأكثر المنصات تأثيراً

دراسة تكشف عن المبالغ التي يتقاضاها مشاهير التواصل وأكثر المنصات تأثيراً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*