ترامب: بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة في بيروت

المناطق - الرياض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن عسكريون أمريكيون بارزون يعتقدون أن الانفجار بمرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت كان بسبب “قنبلة من نوع ما”.

واشنطن – سبوتنيك. وصرح ترامب في مؤتمر صحفي: “التقيت عدد من الجنرالات ويعتقدون أن الانفجار لم يكن طبيعيا”، مضيفًا “كان بقنبلة من نوع ما”.

وأكد ترامب أيضا استعداد بلاده لمساعدة لبنان بعد الانفجار الذي أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، موضحا أن الانفجار بدا “كهجوم مروّع”.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى نتائج التحقيقات حول الانفجار الكبير الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال بومبيو إن واشنطن تدرك أن الحكومة اللبنانية مستمرة في التحقيقات للوصول إلى أسباب الانفجار، موضحا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى نتائج تلك الجهود.

وأوضح أيضا أن الخارجية الأمريكية تتابع الموقف عن قرب ومستعدة لمد يد العون إلى لبنان في جهوده نحو التعافي بعد الكارثة.