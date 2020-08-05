احدث الأخبار

الأربعاء .. الانطلاقة الفعلية لحركة سوق مدينة التمور ببريدة
منطقة القصيم
 دراسة حديثة تقدم مؤشرات جديدة “مختلفة” للحياة على كوكب المريخ
أبرز المواد
 مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة
أبرز المواد
 وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات
أبرز المواد
 فيديو مدهش لطائر ينقض على هدفه
أبرز المواد
 11 معلومة عن أول هجوم نووي في العالم
أبرز المواد
 ترامب: بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة في بيروت
أبرز المواد
 مصر والإمارات قلبهما مع لبنان… إضاءة الأهرامات وبرج خليفة بالعلم اللبناني
أبرز المواد
 منظمة الصحة وعلماء ووهان.. بدء تحقيق “دولي” بشأن منشأ كورونا
أبرز المواد
 صورة .. هذا ما يحدث للسياح في تركيا .. رجال أمن أتراك يعتدون بوحشية على عارضة أزياء أوكرانية
أبرز المواد
 بعد 76 مليون سنة.. علماء يشخصون إصابة ديناصور بالسرطان
أبرز المواد
 لنجدة بيروت.. الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرّة والهيئات الصحية في مدينة صيدا
أبرز المواد
الأربعاء .. الانطلاقة الفعلية لحركة سوق مدينة التمور ببريدة

الأربعاء .. الانطلاقة الفعلية لحركة سوق مدينة التمور ببريدة

منطقة القصيم
دراسة حديثة تقدم مؤشرات جديدة “مختلفة” للحياة على كوكب المريخ

دراسة حديثة تقدم مؤشرات جديدة “مختلفة” للحياة على كوكب المريخ

أبرز المواد
مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة

مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة

أبرز المواد
وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات

وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات

أبرز المواد

ترامب: بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة في بيروت

ترامب: بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة في بيروت
http://almnatiq.net/?p=890855
المناطق - الرياض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن عسكريون أمريكيون بارزون يعتقدون أن الانفجار بمرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت كان بسبب “قنبلة من نوع ما”.

واشنطن – سبوتنيك. وصرح ترامب في مؤتمر صحفي: “التقيت عدد من الجنرالات ويعتقدون أن الانفجار لم يكن طبيعيا”، مضيفًا “كان بقنبلة من نوع ما”.

وأكد ترامب أيضا استعداد بلاده لمساعدة لبنان بعد الانفجار الذي أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، موضحا أن الانفجار بدا “كهجوم مروّع”.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى نتائج التحقيقات حول الانفجار الكبير الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال بومبيو إن واشنطن تدرك أن الحكومة اللبنانية مستمرة في التحقيقات للوصول إلى أسباب الانفجار، موضحا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى نتائج تلك الجهود.

وأوضح أيضا أن الخارجية الأمريكية تتابع الموقف عن قرب ومستعدة لمد يد العون إلى لبنان في جهوده نحو التعافي بعد الكارثة.

روابط ذات صلة

دراسة حديثة تقدم مؤشرات جديدة “مختلفة” للحياة على كوكب المريخ

دراسة حديثة تقدم مؤشرات جديدة “مختلفة” للحياة على كوكب المريخ
مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة

مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة
وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات

وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*