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وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات

وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات

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وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات

وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات
http://almnatiq.net/?p=890857
المناطق - الرياض

تتوسع الشركات الكبرى في استخدام الروبوتات الذكية حتى أصبحت تلك الروبوتات تقوم بجزء كبير من عمليات التجميع الخاصة بالعديد من المنتجات حول العالم بداية من الهواتف الذكية وحتى الطائرات العملاقة.

حذرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية من خطر التوسع في استخدام الروبوتات في المصانع العملاقة، مشيرة إلى أن برامج تشغيلها تكون عرضة للقرصنة وعمليات الاختراق التي يمكن أن تسبب في حدوث خلل في المنتج النهائي لتلك المصانع.

وتقول الوكالة إن “روبوتات تجميع المنتجات في المصانع العملاقة يمكن أن تتعرض للقرصنة، وفقا لوثائق حصلت عليها.

وذكرت تلك الوثائق أن أنظمة تشغيل روبوتات التجميع تكون مرتبطة بشبكات بها ثغرات تسهل عملية الاختراق وسرقة بيانات التشغيل أو حتى البيانات السرية الخاصة بالمنتجات التي يتم تجميعها.

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