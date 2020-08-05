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فيديو مدهش لطائر ينقض على هدفه
http://almnatiq.net/?p=890864
المناطق - الرياض

تختلف طريقة بحث الطيور عن طعامها اليومي من طائر إلى آخر، فبينما يبحث بعضها في الأرض لاستخراج طعامه تمتلك طيور أخرى دقة عالية في اقتناصه في وضع الطيران.

يظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” جلسة تصوير لأحد الطيور، الذي يستعرض مهارته في التصويب بدقة عالية لاقتناص حبة خذاء يمسكها أحد الأشخاص في يده.

ويظهر الطائر وهو يسير على الأرض في اتجاه الرجل قبل أن يبدأ التحليق باتجاه يديه التي يمسك بها حبة غذاء، ثم ينقض عليها بسرعة كبيرة ليلتقطها من بين أصبعيه بدقة عالية.

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