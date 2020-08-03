الأربعاء .. الانطلاقة الفعلية لحركة سوق مدينة التمور ببريدة

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تشهد ساحة مدينة التمور ببريدة يوم الأربعاء 15 ذي الحجة 1441هـ توافد آلاف المركبات المحملة بأطنان من مختلف أنواع التمور ، والذي حددته لجنة مهرجانات مدينة بريدة ليكون البداية الفعلية لحركة سوق مدينة التمور ببريدة باعتباره أكبر وأشهر الأسواق في المملكة على مساحة تقدر بـ 380.000م مربع ويتسع لأكثر من 2200 مركبة ، ويأتي تزامناً مع موسم التمور الذي خصصت له أمانة منطقة القصيم مهرجاناً سنوياً يُعد الأكبر على مستوى العالم وأحد مقومات السياحة الزراعية ، بوصفه تجمعاً اقتصادياً زراعياً موسمياً في تظاهرة اقتصادية فريدة من نوعها من حيث صفقات البيع التي تلامس الملياري ريال ، والتقاء المزارعين والتجار والمتسوقين لأكثر من شهر لبيع وشراء أكثر من 45 صنفاً من أصناف التمور المختلفة التي تشتهر بها منطقة القصيم.

وأوضح أمين منطقة القصيم رئيس لجنة مهرجانات مدينة بريدة المهندس محمد المجلي ، أن موسم التمور يشكل بعداً غذائياً واقتصادياً مهماً يؤكد المكانة الجوهرية لمهرجان بريدة للتمور الذي سجل الموسم الماضي نشاطاً اقتصادياً ملموساً تجاوز حاجز الـ51 ألف طن من التمور التي تتم في ساحة السوق بمدينة التمور وحدها، والتي تمثل ما نسبته 40% من إجمالي حركات البيع والشراء خلال الموسم بأكمله.

وقدم المجلي شكره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من جهود تجاه مهرجان بريدة للتمور باعتباره أحد أهم الأحداث الاقتصادية التي تشهدها المملكة لما يشهده سنوياً من نمواً مطرد في حجم الإقبال والحركة الاقتصادية ، لافتاً إلى أن أمانة المنطقة انهت كافة استعداداتها للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي وزيادة حجم المبيعات السنوية التي تصل إلى ملياري ريال سنوياً ، بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم ، والتي صنفت الثانية عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العالمي ، مشيراً إلى أهمية دور لجنة مهرجانات مدينة بريدة تجاه مهرجان التمور ومتابعته لتحقيق الأهداف المنشودة وفقاً لتوجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه.