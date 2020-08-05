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الولايات المتحدة تسجل 49,716 إصابة مؤكدة و 733 وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 49,716 إصابة مؤكدة و 733 وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=890877
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 49,716 إصابة مؤكدة و 733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,698,818 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 155,204 حالة وفاة.

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