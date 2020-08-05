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انفجار بيروت.. تضرر “باخرة الأمم المتحدة”.. وضحايا فوق الأمواج

انفجار بيروت.. تضرر “باخرة الأمم المتحدة”.. وضحايا فوق الأمواج
http://almnatiq.net/?p=890879
المناطق - وكالات

تسبب الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت بتضرر باخرة لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وجرح عدد من عناصر هذه القوات، وفق ما جاء في بيان لليونيفيل.
وجاء في البيان ”نتيجة للانفجار الضخم الذي هزّ بيروت مساء أمس، تضررت باخرة من القوة البحرية لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كانت راسية في المرفأ، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر حفظ السلام، وإصابات بعضهم خطرة“.
وقُتل العشرات وأصيب أكثر من 2700 في انفجار هائل وقع بمنطقة مرفأ بيروت الثلاثاء وهز العاصمة اللبنانية.
وهز الانفجار الأعنف من نوعه في بيروت منذ سنوات الأرض حتى إن بعض السكان اعتقدوا أن هناك زلزالا.
وخرج الناس إلى الشوارع مذهولين تتساقط دموعهم وبعضهم مصابون بجروح يحاولون معرفة ما حدث لأقاربهم.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في مستودع للمفرقعات بمرفأ بيروت. وقال مصدر أمني ثالث إنه كانت هناك مواد كيماوية مخزنة بالمنطقة.

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