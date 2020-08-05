وزير التعليم: جاهزون لاستقبال العام الدراسي الجديد والتعامل مع كافة الظروف

المناطق - الرياض

عقد وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، لقاءً عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وقدم الوزير آل الشيخ في بداية اللقاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخروج الملك المفدى من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، ونجاح موسم حج هذا العام.

وأكد وزير التعليم على أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم وتوزيعها على المدارس، واستثمار هذه الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات حول برامج التعليم عن بُعد، واستصدار أدلة تنظيمية وإرشادية للمدرسة والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ ولتقديم الدعم الفني والمعرفي والنفسي خلال هذه المرحلة.

ولفت وزير التعليم إلى أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية والتدريب عليها بما يكفل حماية الجميع، مؤكدًا على أهمية استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس؛ لتطبيق تلك البروتوكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مُكمل لعمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.